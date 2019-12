X Factor 2019 ascolti dimezzati | giudici sotto attacco | “Profonda noia”

Leggi la notizia su gossipetv

(Di sabato 14 dicembre 2019) Finale X, glirispetto alla scorsa edizione: cosa è successo al talent show? Glidi Xstanno facendo parecchio discutere: cosa non ha funzionato quest’anno? Persino la finale non è riuscita ad attrarre un grande pubblico, il solito che invece segue la serata finale al Forum d’Assago. La … L'articolo X: “Profonda noia” proviene da Gossip e Tv.

XFactor_Italia : Il vincitore di X Factor 2019 è #SofiaTornambene! SEI UNA GRANDE! ?? #XF13 - XFactor_Italia : #SofiaTornambene è la vincitrice di X Factor 2019! Vederla sollevata dai suoi amici #Booda in mezzo all'esplosione… - XFactor_Italia : .@sferaebbasta è il giudice vincitore di X Factor 2019! H A I S P A C C A T O -