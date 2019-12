Volley | SuperLega 2019-2020 | Piacenza sconfigge Ravenna al tie-break | successo cruciale

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019)ha sconfittoper 3-2 (22-25; 25-21; 19-25; 25-22; 18-16) nell’anticipo della 12^ giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. I Lupi si aggiudicano l’attesissimo derby emiliano-romagnolo rimontando da 1-2 e 9-12, conquistando così unfondamentale in ottica salvezza e dando un grandissimo dispiacere ai giallorossi che sembravano lanciati verso ilal PalaBanca.si è ora portata in decima posizione con 11 punti all’attivo, +4 su Latina e Vibo Valentia: ossigeno puro nella lotta per non retrocedere.resta invece in sesta posizione ma rischia di essere superata da Padova, Verona e Monza nelle prossime partite che si giocheranno prima di Natale: la qualificazione alla Coppa Italia, riservata alle prime otto della classifica, dipenderà dai risultati delle avversarie visto che la ...

