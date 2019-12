Volley femminile | Serie A1 2019-2020 | Casalmaggiore batte Cuneo ed è terza | Bergamo vince

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Questa sera si sono giocate due partite valide per l’undicesima giornata dellaA1diche si completerà domani con i restanti cinque incontri.ha sconfittocon un netto 3-0 (25-23; 25-13; 25-16) e ha rafforzato il terzo posto in classifica con 22 punti, due in meno di Busto Arsizio e quattro in più di Monza che si affronteranno domani nello scontro diretto Le ragazze in rosa hanno dovuto fare partita punto a punto soltanto nel primo set, poi hanno dominato in lungo e in largo chiudendo rapidamente i conti grazie alla strepitosa schiacciatrice Caterina Bosetti (17 punti, 4 muri) e alla buona prova della centrale Mina Popovic (11). Le piemontesi occupano invece il terzultimo posto in classifica con un solo punto di vantaggio su Caserta e due su Perugia: Lise Van Hecke (10) e compagne sono in piena lotta per non retrocedere come non ...

