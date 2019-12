Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Roma (askanews) – Con un decesso ogni 10 minuti, le malattie cardiovascolari e l’infarto sono il killer numero uno per le donne, ma la maggioranza di loro non è consapevole del rischio e pensa che queste patologie riguardino soprattutto gli uomini. E pensare che, riconoscendo subito i sintomi, si potrebbe prevenire quasi l’80% degli eventi cardiaci, evitare morti premature e permettere la migliore cura per le donne colpite da infarto. Se ne è parlato all’80mo Congresso della Società Italiana di Cardiologia, organizzato a Roma, nel corso del quale è stata presentata un’indagine condotta su un campione statisticamente significativo di uomini, donne e sui giovani cardiologi per comprendere la percezione delle differenze di genere in relazione al rischio cardiovascolare. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Carmen Spaccarotella, dell’Università Magna ...

notizieit : “Vivi con il cuore”, la prevenzione cardiaca a misura di donna - gruggieri : RT @Citizensforair: Ciò che serve per continuare ad avere città inquinate dai fumi delle ?? è che chi vuole aria pulita non faccia nulla. Se… - Es3Greta : La vita si vive con la logica dei sentimenti I sentimenti si provano senza alcuna logica I sentimenti che vivi e pr… -