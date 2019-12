Vince correndo con le scarpe “Nike” fatte a mano | la foto dell’atleta di 11 anni delle

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 14 dicembre 2019) Storia di passione, determinazione e rivalsa: Reha Bullosla corsa con le“fai da te” Reha Bullos ha una passione fortissima per la corsa e una determinazione ancora più grande. A soli 11questa piccola atletaFilippine ha vinto tre medaglie d’oro,con. Create e cucite da sé con gesso e bende e con il simbolo del celebre marchio “Nike” disegnato. È una storia forte e commovente quella di Reha Bullos. La sua famiglia indigente non poteva comprarlevereper affrontare le gare di corsa, così Reha non si è data per vinta e si è confezionata da sola quelle calzature cucite ache l’hanno portata alla vittoria. La giovane ragazzina filippina ha vinto tre medaglie d’oro nei campionati studenteschi locali di atletica leggera. Lasueha fatto il giro del mondo. ...

Grigiopel : La ragazzina vince tre medaglie d’oro correndo con le finte Nike cucite addosso - francescoleto3 : Brava la giovane atleta Rhea Bullos. - Sabatino_Pina16 : Rhea Bullos, è una ragazzina filippina di 11 anni : la sua famiglia non ha le disponibilità economiche per comprar… -