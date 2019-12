Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019)ha vinto il PGS did’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di. Il 39enne ha trionfato nella Perla delle Dolomiti come dodici mesi fa e ha infilato il secondo successo consecutivo nel massimo circuito itinerante ribadendo di essere un autentico fuoriclasse. Il veterano della nostra Nazionale si è reso portagonista di un cammino strabiliante sulle nevi italiane riuscendo poi a battere il sudcoreano Lee in una finale a senso unico. Di seguito ildella vittoria dinel PGS did’Ampezzo.VITTORIAPGSD’AMPEZZO: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

Eurosport_IT : ETERNO. ROLAND FISCHNALLER È ETERNO! ?????? A 39 anni trova il secondo successo consecutivo nella Coppa del Mondo di… - OA_Sport : VIDEO Snowboard, Roland Fischnaller vince il PGS di Cortina d’Ampezzo: impresa casalinga del 39enne azzurro - Lorenz75 : RT @Eurosport_IT: ETERNO. ROLAND FISCHNALLER È ETERNO! ?????? A 39 anni trova il secondo successo consecutivo nella Coppa del Mondo di Snowbo… -