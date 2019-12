Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2019 ore 18 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 dicembre 2019)14 DICEMBREORE 18:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLALA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO E’ CHIUSA A CAUSA DELLA NEVE NEL TRATTO TRA IL KM 11 E IL KM 18 ,PRECISAMENTE TRA PIAN DE’ VALLI E LEONESSA PRESTARE ATTENZIONE PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E A24 E A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ,CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE PER INCIDENTE ANCHESU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE NELLE DUE DIREZIONI SU VIA CASSIA ANCORA TRAFFICO INTENSO A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA RACCORDO E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI SI STA IN CODA SULLA PONTINA TRA POMEZIA E RACCORDO IN DIREZIONE EUR PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, A CAUSA DI UNA ...

