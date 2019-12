Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2019 ore 12 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 dicembre 2019)13 DICEMBREORE 12:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLAINIZIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA APPIA E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA TRAFFICO INTENSO NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO E CODE SULLA COLOMBO ALTEZZA VIA DI MEZZOCAMINO IN DIREZIONE OSTIA SUL TRATTO URBANO DELL A 24 TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO MENTRE SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO METRO A RALLENTATA TRATTA ARCO DI TRAVERTINO TERMINI PER INTERVENTO TECNICO SULLA LINEA DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00 SI SVOLGERA’ UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI AREA ...

