Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 dicembre 2019)13 DICEMBREORE 10:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLAINIZIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA L’APPIA E USCITA TUSCOLANA MENTRE SULLA-FIUMICINO IN ENTRATA CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON SULLA CASSIA RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE STESSA SITUAZIONE SULLA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA A LATINA RALLENTAMENTI TRA BORGO PIAVE E LATINA IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMA E CHIUDIAMO SULLA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI PRESTARE ATTENZIONE PER CANTIERI ATTIVI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE AL KM 67 E 900 PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE OGGI DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00 SI SVOLGERA’ UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI AREA ANTISTANTE LA BASILICA DI SAN GIOVANNI ALL’INIZIATIVA È PREVISTA LA ...

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2019 ore 10:30: VIABILITÀ 13 DICEMBRE 2019 ORE 10:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2019 ore 09:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #14-12-2019 -