Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 dicembre 2019)13 DICEMBREORE 09:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLACIRCONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SU TUTTA LA RETE STRADALE ED AUTOSTRADALE DELLAREGISTRIAMO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA MENTRE A TOR LUPARA SULLA VIA NOMENTANA CODE NEI DUE SENSI NEL CENTRO ABITATO MENTRE A LATINA SONO SEGNALATI RALLENTAMENTI TRA BORGO PIAVE E LATINA IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE OGGI DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00 SI SVOLGERA’ UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI AREA ANTISTANTE LA BASILICA DI SAN GIOVANNI ALL’INIZIATIVA È PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 10.000 PERSONE PROVENIENTI DAL TERRITORIO NAZIONALE. GIÀ DALLE PRIME ORE DELLA ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2019 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - infoitinterno : Sardine a Roma, manifestazione il 14 dicembre in piazza San Giovanni: orari, informazioni, viabilità - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... -