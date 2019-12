Verona | imprenditore di 55 anni perde il controllo della sua auto e si schianta Inutili

Leggi la notizia su fanpage

(Di sabato 14 dicembre 2019) Un uomo che viaggiava a bordo di una Mercedes SL320 in viale del Brennero, diretto verso il centro di, per cause in corso di accertamento ha perso ilsuae si è scontrato violentemente contro la parete del sottopasso ferroviario. Il 55enne è deceduto prima del trasporto in ospedale.

