Verissimo: Nicoletta Mantovani parla di Pavarotti e della figlia Alice (Di sabato 14 dicembre 2019) Nicoletta Mantovani si racconta nella puntata di Verissimo in onda il 14 dicembre, soffermandosi su alcuni particolari inediti della sua relazione con Luciano Pavarotti, anche in vista dell’uscita del film documentario di Ron Howard dedicato alla figura del tenore italiano. Nel salotto di Silvia Toffanin, la Mantovani ha inoltre parlato delle figlia Alice nata nel 2003, pochi anni prima della morte di Pavarotti avvenuta per un tumore al pancreas il 6 settembre del 2007. Verissimo: l’intervista a Nicoletta Mantovani Nel corso dell’intervista a Verissimo, Nicoletta Mantovani ha raccontato di come è iniziata la storia d’amore con Luciano Pavarotti e di cosa volesse significare al tempo stringere una relazione per un uomo e una donna con una grande differenza di di età “Lui era una persona molto più grande di me. Io giocavo a softball da giovane e il nostro ...

Leggi la notizia su notizie

Altre notizie : Verissimo ...