Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) È una delle coppie più amate del piccolo schermo. Lei, brasiliana dal carattere solare e carismatico, fa impazzire centinaia di fan con la sua bellezza travolgente e la sua simpatia contagiosa. Lui, storico inviato di Striscia la Notizia, sempre pronto a difendere gli animali in difficoltà, piace per la sua semplicità e per la bontà che lo contraddistingue. A, EdoardoMoreira hanno ripercorso alcuni dei momenti più belli della loro relazione, svelando ai moltissimi telespettatori dei segreti privatissimi., l’amore traDi recente ci hanno fatto divertire a Le Iene, doveMoreira è stata vittima di uno scherzo in cui è esplosa tutta la sua gelosia. A, la padrona di casa vuole subito sapere qualcosa in più su di loro. Cosìed Edoardo, mano nella mano, hanno rilasciato alcune dolci confidenze. “Cosa mi ...

notizieit : Verissimo, Juliana e Stoppa: “Dopo la proposta le è venuto il vomito” - BlitzQuotidiano : Verissimo, Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa: primo bacio, matrimonio e gelosia… - antonelli19881 : Juliana Moreira | Edoardo Stoppa | Verissimo: il nostro amore | Video -