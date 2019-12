Verissimo | gli ospiti della puntata di oggi | Pago | Enrico Mentana | Fiorello e altri

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di sabato 14 dicembre 2019), glidi sabato 14 dicembre in onda su Canale 5:(verso il GF Vip 4),. Continua anche questo sabato prenatalizio l’appuntamento con la nuova stagione di, uno dei programmi di punta del pomeriggio di Canale 5. L’appuntamento è per le 16 di, sabato 14 dicembre, su Canale 5, alla conduzione troveremo sempre Silvia Toffanin., sabato 14 dicembre – Ospite, verso il GF Vip Nella lunga intervista con Silvia Toffanin, il cantanteha rivelato che Alfonso Signorini, conduttorenuova edizione del Grande Fratello Vip, lo ha convinto a partecipare come concorrente. “Ne ho veramente bisogno. Entro nella casa pieno di entusiasmo, ancora un po’ ferito, ma in qualche modo le ferite vanno rimarginate e il Grande Fratello ha quel potere”. A Silvia Toffanin, che gli chiede come ...

