Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) Unin “versione privata” quello che sarà ospite nella puntata di oggi di. A Silvia Toffanin, il giornalista e direttore del TgLa7 ha raccontato deifigli, quattro, nati da due diverse relazioni. Alice e Stefano sono i maggiori, poi Giulio e Vittoria che sono i più piccoli e sono nati dal matrimonio diMichela Rocco di Torrepadula, con la quale è separato dal 2013. “Tra il primo e l’ultimo ci sono 20 anni di differenza, ma sono tutti accomunati dalla mia passione per l’Inter”. Un pensiero anche per la sua mamma: “A causa delle persecuzioni contro gli ebrei, è stata nascosta con la sua famiglia per due anni in un granaio in montagna, ma ci ha preservato non raccontandoci nulla di quello che le era successo.”, ha raccontato il giornalista. E il bene, immutato, per: “E’ stato un alter ego per lungo tempo e ...

TutteLeNotizie : Verissimo, Enrico Mentana e il toccante ricordo di Lamberto Sposini. Poi parla dei suoi… - FQMagazineit : Verissimo, Enrico Mentana e il toccante ricordo di Lamberto Sposini. Poi parla dei suoi figli: “Tra il primo e l’ul… - WalterSylarYang : Oggi Lilli Gruber ad Amici ed Enrico Mentana a Verissimo. Floris a Tu sì que vales è già stato annunciato? -