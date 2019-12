Valle d’Aosta | si dimette il governatore | indagato per voto di scambio mafioso

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il presidente della RegioneAntonio Fosson, ex senatore, si è dimesso dopo lo scoppio dell’inchiesta che lo vedeperdipolitico. L’avviso di garanzia, che riguarda le infiltrazioni della ‘ndrangheta nelle elezioni del 2018, ha raggiunto anche due assessori e un consigliere regionale. Tra questi Laurent Viérin, exdellae oggi assessore al Turismo. I carabinieri avrebbero documentato incontri tra i politici e i vertici dell’organizzazione mafiosa al fine di supportarne la campagna elettorale. L’inchiesta potrebbe allargarsi ad altri ex presidenti della Regione autonoma, come si evince dalla nota della magistratura.: indagine sugli accordi elettorali con la ‘ndrangheta Lo scandalo è arrivato ieri dal Tribunale di Torino, dove si stava svolgendo il processo sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta in ...

