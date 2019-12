Valle D' Aosta | il presidente Fosson si dimette Totalmente estraneo

Valle d’Aosta - Fosson si difende. Ma Salvini già punta sulla Regione in crisi : «Venerdì sarò lì - serve aria nuova» : L’indagine per voto di scambio politico mafioso che ha portato alle dimissioni del governatore della Valle d’Aosta, Antonio Fosson, stanno per scatenare un terremoto politico che da locale rischia di allargarsi rapidamente al nazionale. Fosson, coinvolto in un’inchiesta sui condizionamenti della ‘Ndrangheta alle Regionali del 2018, si è difeso, ribadendo la sua «totale estraneità rispetto ai fatti di cui ho avuto ...

Si dimette Antonio Fosson - presidente della Valle d'Aosta : "Estraneo ai fatti" : "Per onorare quel senso di responsabilità politica che ho sempre perseguito ed anche per salvaguardare la mia personale dignità profondamente ferita dalle infamanti ipotesi formulate ho deciso di fare un passo indietro e di dare le mie dimissioni dalla carica di presidente della regione Valle d'Aosta sottolineando, però, con forza, la mia totale estraneità rispetto ai fatti di cui ho avuto lettura negli ultimi giorni sui giornali". ...

Si dimette Antonio Fosson - presidente della Valle d'Aosta : "Per onorare quel senso di responsabilità politica che ho sempre perseguito ed anche per salvaguardare la mia personale dignità profondamente ferita dalle infamanti ipotesi formulate ho deciso di fare un passo indietro e di dare le mie dimissioni dalla carica di presidente della regione Valle d'Aosta sottolineando, però, con forza, la mia totale estraneità rispetto ai fatti di cui ho avuto lettura negli ultimi giorni sui giornali". ...

Il presidente della Valle d’Aosta si dimetterà : Ieri si era saputo che Antonio Fosson – eletto con una lista centrista – era indagato per voto di scambio elettorale politico-mafioso