Valle d’Aosta | gli intrecci tra la ‘ndrangheta e la politica | i fiumi di denaro al casinò

(Di sabato 14 dicembre 2019) L’inchiesta che ha portato alle dimissioni del governatore della, Antonio Fosson, indagato per voto di scambio politico mafioso ha riportato d’attualità la presenza ormai storica dellanella regione. Le mani degli ’ndranghetisti stringono quelle di politici e imprenditori dellada almeno vent’anni. Se ne trova traccia, come ricorda Linkiesta, negli atti del Rapporto annuale sulla criminalità organizzata del ministero dell’Interno nel 2000. E negli anni successivi, gli incroci tra l’organizzazione e lalocale non sono mancati. Lo scorso 23 gennaio, l’operazione antimafia “Geena” della Dda di Torino aveva portato agli arresti di diverse persone tra Aosta, Torino e San Luca, in Calabria, tra i quali il consigliere regionale Marco Sorbara, dell’Union Valdotaine, il potente partito locale. Gli inquirenti in quell’occasione ...

