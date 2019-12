Valentina Vignali Instagram | sexy costume sullo sfondo la neve delle Dolomiti | «Bel

Leggi la notizia su urbanpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) 3.617 post pubblicati, 2.3 milioni di follower, 219 i profili seguiti sono queste le cifre che caratterizzano l’accountdi, 28enne cestista, modella e personaggio televisivo originaria di Rimini, famosa anche per aver partecipato quest’anno come concorrente alla sedicesima edizione del Grande Fratello su Canale 5. La giovane ha pubblicato appena un’ora fa un nuovo scatto bollente sul suo profilo. Una foto piccante che ha accesso d’entusiasmo i suoi tanti follower. Solo in un’ora quasi 100mila mi piace, numeri da capogiro.la: «Bel panorama» La cestista e modellaè apparsa nel suo ultimo ritratto sui social incircondata dalla. L’ex gieffina posta, da influencer di razza quale è, ogni momento della sua vita ...

Dream_Babes : Valentina Vignali ? - mathi_sandouno : Fermiamoci un attimo e pensiamo al fatto che nilufar,Irene,Luigi e Giordano si trovano tutti nello stesso posto ????… - bimbadigemma : @DanieleDalMoro1 @Graziel15537781 @llhgtyi Si ma meglio che usi filtri.altrimenti non si vedono le tue labbra e i t… -