Valanga val d’Ultimo | scialpinista estratto vivo | uomo di 53 anni portato all’ospedale

(Di sabato 14 dicembre 2019) Èe in buone condizioni loche è stato travolto da unain val d’Ultimo. Il trentino di 53è stato trasdall’elisoccorso all’ospedale di Merano ed è già stato sentito dai carabinieri. L’incidente si è verificato nei pressi della cima Orecchia di Lepre, una vetta di 3.257 metri del gruppo Cevedale-Ortles. L’, che faceva parte di una comitiva di tre scialpinisti, è finito sotto ladi una lunghezza di oltre 500 metri. Sul posto sono giunti i due elicotteri Aiut Alpin Dolomites e Pelikan 2 con gli uomini del soccorso alpino della Guardia di finanza e del Bergrettungsdienst. Già dall’aria i soccorritori hanno visto spuntare uno sci dalla neve. Appena atterrati hanno liberato l’che fortunatamente era solo coperto da pochi centimetri di neve.L'articoloval d’Ultimo,...

