Usa, vescicole extracellulari anti HIV: la scoperta parla anche italiano (Di domenica 15 dicembre 2019) Le nanoscopiche vescicole extracellulari rilasciate da alcuni batteri presenti nel microbiota vaginale potrebbero essere in grado di ridurre la diffusione del virus HIV. A suggerirlo è uno studio realizzato su colture di tessuti e cellule umane da ricercatori del National Institutes of Health (USA) e dell’Università di Bologna. Pubblicata oggi su Nature Communications, la ricerca potrebbe aprire la strada a nuove strategie per ridurre la diffusione del virus HIV da uomo a donna. Le vescicole extracellulari sono piccole particelle sferiche che vengono prodotte da molti tipi di cellule. All’interno dell’organismo hanno diverse funzioni, ma in generale si pensa che permettano il trasporto di informazioni, sotto forma di molecole, da una cellula ad un’altra. I ricercatori hanno isolato in particolare le vescicole extracellulari prodotte da quattro ceppi di Lactobacillus, un batterio che ...

