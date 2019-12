Usa | Trump | accordo commerciale fenomenale | farà aprire la Cina

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Washington, 14 dic. (askanews) – Gioie e dolori per Donald. Se da un lato il presidente degli Stati Uniti festeggia per l’approvazione dell’raggiunto con la, dall’altro procede il percorso verso impeachment. “E’ un. I dazi al 25% rimarranno in gran parte in vigore. Hanno accettato molti cambiamenti strutturali e di acquistare una grande quantità di prodotti agricoli, energetici, manifatturieri e molto altro. Cominceremo immediatamente i negoziati per la ‘fase due’ chela, invece di aspettare fino a dopo le elezioni del 2020”. Ma mentre cantava vittoria sul fronte. La commissione Giustizia della Camera statunitense ha approvato i due articoli di impeachment del presidente Donald, accusato di abuso di potere e intralcio al Congresso. La votazione è ...

