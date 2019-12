Usa | sospeso dentista che opera su due ruote Così è facile ‘lasciare a bocca aperta’

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019)per un“lasciare aaperta”, ma il dottor Seth Lookhart è riuscito a farlo anche con chi non era suo paziente e forse anche chi sta leggendo è destinato a esprimereil proprio sbigottimento. La vicenda risale al luglio 2016, ma solo ora il fattaccio ha avuto esito nelle inevitabili sedi giudiziarie. Anche in Alaska la giustizia ha i suoi tempi e sicuramente la natura dell’episodio ha tramortito persino chi doveva patrocinare la difesa dell’imputato. Il protagonista del misfatto è accusato di fatturazioni fraudolente in danno ai servizi di assistenza mutualistica e di ripetuta somministrazione di sedativi tutt’altro che necessari alla propria clientela. Qualcuno – magari scottato da brutte esperienze odontoiatriche – si lascerà scappare uno sconsolato “purtroppo succede…”, ma l’episodio che richiama l’attenzione è veramente unico (speriamo) nel ...

