Undicenne corre con scarpe fatte di bende e gesso perché non può permettersi quelle vere

(Di sabato 14 dicembre 2019) Si è fatta leda sola con. E ha anche disegnato il famoso logo Nike, quel “baffo” così riconoscibile. La sua famiglia non potevadi comprarlema Rhea Bullos non si è arresa. E a undici anni, conimprovvisate, ha vinto tre medaglie d’oro ai campionati studenteschi di atletica leggera. E’ accaduto a Balasan nelle Filippine: a condividere la foto di Rhea è stato il suo allenatore, Predirick B. Valenzuela. Una foto che ha fatto il giro dei social di tutto il mondo: la determinazione e la forza della ragazzina hanno davvero conquistato il cuore di tutti. Ed è scattata una catena di solidarietà per comprare dellea Rhea. L'articolocondinon può: vince tre medaglie d’oro proviene da Il Fatto Quotidiano.

