Un posto al sole | anticipazioni 16-20 dicembre | la scelta di Arianna

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 14 dicembre 2019)Unal, prossima settimana: la rinuncia di Diego Unalcontinua ad appassionare i telespettatori di Rai3 da più di venti anni ormai. Le vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini sono molto realistiche. Ledi Unaldella prossima settimana svelano che l’incubo giudiziario di Diego si concluderà. Angela convince Clara a denunciare Alberto per le pressioni subite e il licenziamento ingiusto. Alberto non è più così sicuro di sè. Nelle nuove puntate di Unal, Raffaele intuisce che Patrizio gli nasconde qualcosa. Serena è preoccupata perchè non ha ricevuto ancora nessuna prenotazione nel suo B&B. Diego incontra Irene, la madre del ragazzo ucciso anni prima sotto gli occhi di Rita, e la cosa lo fa riflettere. Ledi Unalannunciano che Silvia e Michele, esasperati dal comportamento ...

RespSocialeRai : Fino al #25dicembre #RaccoltaFondi della Comunità di Sant'Egidio @santegidionews per accogliere a #natale2019 migli… - infoitcultura : Un posto al sole, Clara decide cosa fare con Alberto: le anticipazioni - AlePol65_2 : RT @Sara04400782: ..... quando il Sole migliora qualsiasi cosa e qualsiasi posto.....?????????????? -