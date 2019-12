Ultimo appuntamento del 2019 | la Roma ospita l’Orobica al Tre Fontane

Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 dicembre 2019)– Ilgiallorosso si chiuderà quest’oggi con la sfida trae Orobica Bergamo, gara valida per il 10° turno di serie A. Capitoline in campo alle ore 14.30 contro il fanalino di coda di questa classifica, con appena un punto conquistato in 9 gare. Un match da non fallire per poter arrivare alla sosta di Natale sul gradino più basso del podio e allungare a 3 le vittorie consecutive in campionato. Il quartetto di difesa sarà lo stesso sceso in campo a Bari. Bartoli out Archiaviati con successo gli ottavi di coppa Italia superati vincendo in trasferta a Bari (0-2), coach Bavagnoli dovrà far a meno di 3 calciatrici molto importanti quali Giugliano, Di Criscio e soprattutto Capitan Bartoli, non convocate per l’impegno odierno a causa dei rispettivi infortuni. In porta ci sarà come ormai di consueto Camelia Ceasar. La romena, 22 anni compiuti ieri, ha ormai preso ...

