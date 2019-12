ULTIME NOTIZIE Ultim' ora oggi Monza | coppia morta in casa | overdose? | 14 dicembre

ULTIME NOTIZIE Roma del 14-12-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura Andiamo a Bari la banca d’Italia commissari alla Banca Popolare del capoluogo pugliese nel governo e scontro sul suo salvataggio il Consiglio dei Ministri concluso a tarda sera assicurato che assumerà tutte le iniziative necessarie per garantire la piena tutela degli interessi dei risparmiatori e a rafforzare ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - orrore a Vercelli stupro in Comunità - 14 dicembre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. orrore a Vercelli in casa famiglia, Catania arrestata donna che aveva provato ad uccidere figlio disabile, 14 dicembre 2019,

ULTIME NOTIZIE Roma del 14-12-2019 ore 07 : 10 : Boris Johnson ha vinto le elezioni e ieri sera è toccato dalla regina Elisabetta per ricevere l'incarico e conservatori britannici hanno ottenuto 165 seggi su 650 in Parlamento con una maggioranza schiacciante di 80 seggi Labor si ferma a 203 seggi ci sarà la brexit entro il 31 gennaio annuncia Johnson corbin del labour party e

ULTIME NOTIZIE Roma del 13-12-2019 ore 18 : 10 : pedoni che vorranno lavorare fino al nono mese di gravidanza prendere il congedo di maternità obbligatorio di 5 mesi esclusivamente dopo il parto può fare domanda all'INPS prima di due mesi che precedono la data presunta del parto lo chiarisce L'Istituto nazionale di previdenza in una circolare sulla norma della legge di bilancio

ULTIME NOTIZIE Roma del 13-12-2019 ore 15 : 10 : dopo una lunga discussione conclusa all'una di notte il vertice europeo ha raggiunto un accordo a 27 per il raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione Europea entro il 2050 la Polonia paese ancora fortemente dipendente dal Carbone avrà tempo fino al giugno del 2020 per decidere sulla sua adesione alla

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Algeria : l'ex premier Tebboune nuovo presidente : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Le elezioni dell'Algeria sono state vinte dall'ex premier Abdelmadjid Tebboune con il 58% dei voti, 13 dicembre 2019,

ULTIME NOTIZIE Roma del 13-12-2019 ore 14 : 10 : Andiamo in Gran Bretagna le elezioni hanno consegnato ha Boris Johnson e ai Tori la vittoria ampia maggioranza assoluta e le chiavi Downey Street per i prossimi cinque anni nonché il lasciapassare per una brexit che ha 3 anni e mezzo dal referendum del 2016 diventa adesso irreversibile il partito