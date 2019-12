Ultime Notizie Roma del 14-12-2019 ore 16 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio Antonio fosson presidente della regione Valle d’Aosta si è dimesso annunciato il governatore durante una riunione straordinaria di maggioranza Palazzo regionale le motivazioni dei passi indietro sono legate all’avviso di garanzia avuto per scambio elettorale politico-mafioso nell’ambito di un’inchiesta della dda sul condizionamento delle regionali del 2018 in Valle d’Aosta da parte della Ndrangheta sottolineo con forza la mia Totale estraneità rispetto ai fatti ha detto Posso ancora cronaca un consiglio dei ministri di emergenza è stato convocato nella serata di ieri sul tavolo il salvataggio della Banca Popolare di Bari il premier Conte aveva escluso interventi straordinari per salvare l’istituto di credito al termine del vertice il consiglio ha ...

