Ultime Notizie Roma del 14-12-2019 ore 15 | 10

(Di sabato 14 dicembre 2019)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione Francesco Vitale in studio il presidente della regione Valle d’Aosta Antonio sotto non si è dimesso lo ha annunciato lui stesso durante una riunione straordinaria di maggioranza Dopo l’avviso di garanzia ricevuto dalla dda per scambio elettorale politico-mafioso in merito Cerca sul condizionamento delle regionali del 2018 in Valle d’Aosta da parte della Ndrangheta sono completamente estraneo ai fatti si Dipende se fosse il PD chiede l’azzeramento della giunta e nuove elezioni Salvini andrà d’aoste dice serve aria nuova e pulita ancora danni e disagi soprattutto al sud Per l’ondata di maltempo caratterizzata soprattutto dal forte vento a potenza è stato operato una ragazza di 28 anni rimasta gravemente ferita ieri seguito una tromba d’aria Lauria una frana ha provocato la ...

