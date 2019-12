Ultime Notizie Roma del 14-12-2019 ore 11 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 dicembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura Andiamo a Bari la banca d’Italia commissari alla Banca Popolare del capoluogo pugliese nel governo e scontro sul suo salvataggio il Consiglio dei Ministri concluso a tarda sera assicurato che assumerà tutte le iniziative necessarie per garantire la piena tutela degli interessi dei risparmiatori e a rafforzare il sistema creditizio a beneficio del sistema produttivo del Sud in maniera pienamente compatibile con le azioni di responsabilità volte ad accertare le ragioni che hanno condotto al commissariamento della banca così non c’è intesa però sul decreto Italia Viva diserta la riunione memore delle polemiche su Banca Etruria il MoVimento 5 Stelle in bocca più tempo per riflettere ogni decisionerinviata a lunedì la maggioranza regionale è pronta ...

