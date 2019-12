Uccide l’amico esibizionista che gli aveva mostrato il pene | 28enne finisce in carcere

Leggi la notizia su newnotizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Paul Laundy, 48enne britannico, è stato pugnalato a morte da un suo amico per aver esposto i genitali mentre stavano trascorrendo una serata insieme a fare bisboccia. A riportare la notizia è il quotidiano britannico Metro, secondo cui la vittima, un buontempone particolarmente orgoglioso delle misure del suo, era solito, dopo aver alzato un … L'articolol’amicoche gliilinNewNotizie.it.

