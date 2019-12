Tuttosport | il Psg vorrebbe riscattare Icardi a gennaio | ma Wanda ha altri progetti

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 dicembre 2019) Dopo i primi mesi di assestamento Maurosta convincendo il Psg a suo di gol. Sarebbe infatti lui, secondoil naturale erede di Cavani che, in scadenza di contratto, già apotrebbe salutare il club francese Con il futuro di Neymar tutto da scrivere e un Mbappé sempre nel mirino ditop club,rappresenta una certezza per il Psg. Tant’è che sotto la Torre Eiffel si sta ragionando se anticipare il riscatto già a. Qualche contatto con l’Inter c’è stato e ovviamente da casa nerazzurra le porte sono ampiamente aperte: vendere a titolo definitivogià asarebbe un colpaccio per Marotta e Ausilio Ma sebbene economicamente il Psg significherebbe un contratto di 10 milioni per la famigliaNara sembra avereper il suo assisitito il grande rendimento dista facendo ragionare la moglie-agente su quello ...

tuttosport : La prima pagina di oggi di #Tuttosport - #Juve o #Inter? Ecco dove va #Chiesa - 'Caro ministro, non siamo cavie' -… - capuanogio : Il grande rendimento di questa prima parte di stagione ha convinto il #Psg che spinge per riscattare subito #Icardi… - napolista : Tuttosport: il #Psg vorrebbe riscattare #Icardi a gennaio, ma #WandaNara ha altri progetti - ilNapolista -