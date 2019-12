Tunisia | Eni ed ETAP inaugurano la centrale fotovoltaica di Adam

Leggi la notizia su ildenaro

(Di domenica 15 dicembre 2019) Eni, attraverso la controllata EniBV, e in partnership con la Compagnia di Stato Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (), ha inaugurato oggi un nuovo impianto fotovoltaico nella concessione di, nel sud del Governatorato di Tataouine, in cui Eni è operatore. L’installazione, costruita in prossimità dell’impianto di produzione di idrocarburi, genererà energia solare operando in una configurazione offgrid. Nel campo fotovoltaico di, con capacità di picco di 5 MW, l’energia prodotta sarà utilizzata direttamente dal sito industriale, consentendo una diminuzione dei consumi di gas ed evitando di emettere in atmosfera oltre 6.500 tonnellate/anno di CO2. L’impianto, realizzato nell’ambito dell’accordo di cooperazione conper lo sviluppo di progetti di generazione da fonti rinnovabili in, prevede inoltre un sistema di batterie di accumulo da 2,2 ...

