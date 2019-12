Tumore al cervello | guarda un film durante intervento chirurgico

Leggi la notizia su viagginews

(Di sabato 14 dicembre 2019) Una donna operata dialrischiava di perdere la vista:l’operazione le fannore un: “Deve restare sveglia”. Una operazione per rimuovere un insidiosoalha avuto luogo nella giornata di venerdì 13 dicembre. L’è avvenuto grazie ad una equipe medica specializzata dell’ospedale Torrette di Ancona. A finire … L'articoloalunè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

SaCe86 : Tumore al cervello, operata da sveglia: la paziente durante l’intervento ha visto un film - apicella57 : RT @Mamox__: @apicella57 Bossetti si inventò un tumore al cervello pur di non andare a lavorare per dei periodi. Sai quanti Bossetti ci son… - Mamox__ : @apicella57 Bossetti si inventò un tumore al cervello pur di non andare a lavorare per dei periodi. Sai quanti Boss… -