Tuffi | Trofeo di Natale 2019 | Tania Cagnotto torna a gareggiare dal metro e vince a

(Di sabato 14 dicembre 2019) Era il 13 maggio 2017. A Torino,aveva messo in cassaforte il suo ultimo titolo italiano ed aveva annunciato il ritiro. Poi, spinta dalla compagna/amica di Nazionale Francesca Dallapé il ritorno, dopo che entrambe avevano realizzato il sogno della vita: diventare mamme di Maya e di Ludovica. L’obiettivo è quello di conquistare la carta olimpica per Tokyo 2020 dai 3 metri syncro e realizzare un’altra impresa, dopo le tante fatte precedentemente e condite da medaglie a Cinque Cerchi, mondiali ed europee. Tuttavia, quest’oggi, la 34enneta sul trampolino dalneldi, in svolgimento alla piscina Karl Dibiasi di Bolzano, che dà il via alla stagione deiin Italia. Ebbene, la fuoriclasse nostrana ha vinto con il punteggio di 259.15, precedendo proprio Dallapè (238.10) e l’italo-canadese, specialista della ...

