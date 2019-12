Tu Si Que Vales | ultima puntata | tutti i finalisti e le anticipazioni

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di sabato 14 dicembre 2019) E’ infine giunto al termine il ciclo autunnale di episodi di Tu Si Que, che si prepara così a dare appuntamento al prossimo anno. Lo show patrocinato da Maria De Filippi e presentato da Belen Rodriguez si è imposto in fretta come l’appuntamento chiave del sabato sera Mediaset. Di fronte ai giudici e ai presentatori dello show, sedicisi giocheranno il ricco premio in palio nell’edizione 2019, oltre ai numerosi riconoscimenti collaterali messia disposizione dalla produzione. L’appuntamento è ovviamente in prima serata,sabato 14 dicembre, come al solito in diretta su Canale 5. Il triplice premio, ie la giuria: tutto quello che c’è da sapere sull’di Tu Si Que, finale dell’edizione 2019 Sedici saranno dunque idi questa edizione di Tu Si Que, in gara per aggiudicarsi uno dei tre premi ...

