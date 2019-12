Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 15 dicembre 2019) Nela puntata finale di Tu sì queè come al solitoa catturare l’attenzione del pubblico a casa con il suocurato apposta per l’occasione. La 55enne attrice romana ha infatti sfoggiato una camicia bianca di raso che metteva particolarmente in risalto la sua abbondante scollatura, lasciando tuttavia intravedere un particolare che non è passato inosservato.a Tu sì queNella puntata andata in onda il 14 dicembrenazionale era già finita sotto i riflettori per lo spogliarellista regalatole dagli altri giudici del programma in occasione del suo compleanno (festeggiato lo scorso 5 dicembre), ma è stato con il dettaglio rivelato dalle trasparenza del suoche ha definitivamente conquistato i telespettatori. Tra le pieghe della camicia sbottonata si intravedeva infatti una fantastica collana che ben si addice ...

zazoomnews : Tu sì que vales: Sabrina Ferilli e il vestito che fa impazzire i fan - #vales: #Sabrina #Ferilli #vestito - notizieit : Tu sì que vales: Sabrina Ferilli e il vestito che fa impazzire i fan - Vinc_De_Tursi : RT @LucaMagmo: certa gente dovrebbe partecipare a 'TÙ SÌ QUE NON VALES UN CAZZO' -