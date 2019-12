Trono over | Ida Platano gela Riccardo Guarnieri | “Lo sposerò solo quando…”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di sabato 14 dicembre 2019) Dopo innumerevoli ed infinite peripezie sentimentali tra Ida, protagonisti del, è finalmente arrivato il sereno. I due hanno deciso di deporre l’ascia di guerra e di concedere al loro amore una seconda possibilità. L’operaio pugliese, successivamente alla sua pubblica dichiarazione d’amore, ha deciso di fare sul serio questa volta e di chiedere la mano della sua bella. Con timore e un pò di incertezze dovute al passato burrascoso che stanno tentando di mettersi alle spalle, la bella bresciana ha palesato la sua volontà di ricominciare, ma sul matrimonio ha le idee chiare. Idapresto sposi? Ida ha preferito prendersi del tempo e, durante l’ultima registrazione del, ha confessato di essere pronta a ripartire da zero, ma che i fiori d’arancio sono probabilmente prematuri. In una ...

Debina87 : RT @fotonica__: Il trono over verrà registrato lunedì. Quindi inizieremo la settimana con il trono classico #UominieDonne - hznll28 : RT @fotonica__: Il trono over verrà registrato lunedì. Quindi inizieremo la settimana con il trono classico #UominieDonne - fotonica__ : Il trono over verrà registrato lunedì. Quindi inizieremo la settimana con il trono classico #UominieDonne -