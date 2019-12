Leggi la notizia su tg24.sky

(Di sabato 14 dicembre 2019) Entra in vigore l'orarioditalia, con 7.000al giorno, uno in partenza ogni 12 secondi. Nel dettaglio, si tratta di 6.500 corse regionali, 297 Frecce (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca), 108 InterCity Giorno e Notte e fino a 20 FrecciaLink. A questi si aggiungono 32 EuroCity e otto Euronight, che uniscono l'Italia all'Europa.. Le novità Molte le novità per i viaggiatori, tra cui anche dieci nuovi collegamenti veloci fra Venezia, Padova, Bologna e Roma e una migliore copertura fra Milano e Venezia, collegate ogni giorno da 48 Frecce. Confermate le 104 corse Frecciarossa che uniscono Roma e Milano e la nuova corsa fra Bolzano e Milano con fermate anche a Trento e Verona. Nuovi stop anche a Ferrara (+16) e a Rovigo (+4) da e per Roma, Firenze e Venezia. Novità assoluta per l'inverno ditalia, i collegamenti Frecciarossa di tarda serata: ...

SkyTG24 : Treni, da domani l’orario invernale di Trenitalia: ecco cosa cambia - lucabattanta : RT @EmpfindsamerS: App Trenitalia. Anche il loro assurdo sito mi dà 'nessuna soluzione trovata', ma sto cercando gli orari di treni che esi… -