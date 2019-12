Traffico Roma del 14-12-2019 ore 19 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 dicembre 2019) INCIDENTE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO, ILÈ INCOLONNATO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA FIORENTINI, VERSO LA TANGENZIALE EST. ED ANCORA, CODE DA PORTONACCIO IN INGRESSO SULLA TANGENZIALE. DIFFICOLTÀ LUNGO LA VIA CASSIA, ANCHE PER INCIDENTE, SI REGISTRANO CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. INCIDENTE SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELL’AEROPORTO DELL’URBE, CODE, VERSO LA TANGENZIALE EST. UN ALTRO INCIDENTE, LUNGO VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN CORRISPONDENZA DI PIAZZA DEI NAVIGATORI, CODE, IN DIREZIONE CENTRO. TERMINATA LA MANIFESTAZIONE IN ZONA SAN GIOVANNI, LA VIABILITÀ STA TORNANDO LENTAMENTE ALLA NORMALITÀ. RIAPERTE LE FERMATE DELLA METRO A E C, E RIPRISTINATI I COLLEGAMENTI BUS E TRAM DELLA ZONA. AD ACILIA, CHIUSA AL TRANSITO VIA DI SAPONARA, TRA VIA DOMENICO MORELLI E PIAZZA GIOVANNI SEGANTINI, A CAUSA DI ALBERI CADUTI ...

