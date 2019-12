Traffico Roma del 14-12-2019 ore 12 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 dicembre 2019) CODE PERINTENSO IN VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.INCOLONNATO PER INCIDENTE SU VIA DEL FOSSO DI SANTA MAURA ALTEZZA VIA EMILIO GALLORI. INCIDENTE SEGNALATO SU VIA TOR DE SCHIAVI ALTEZZA LARGO DELLA PRIMAVERA. ALTRO INCIDENTE SU PIAZZA UNGHERIA ALTEZZA DI VIALE PARIOLI. RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA TRA VIA DI ACQUA BULLICANTE E VIA L’AQUILA NELLE DUE DIREZIONI. DALLE 15 ALLE 19 MANIFESTAZIONE IN PAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI A CUI E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 10 MILA PERSONE. DALLE 16 CHIUSE LA FERMATE SAN GIOVANNI DELLE METRO A E C, DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA, DEVIAZIONE PREVISTA ANCHE PER IL TRAM 3. SEMPRE OGGI DALLE 16 ALLE 18 NELL’AULA PAOLO VI IN PROGRAMMA IL CONCERTO DI NATALE, POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIROLAZIONE NELLA ZONA DI SAN PIETRO. PER AGGIORNAMENTI SULE TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL ...

