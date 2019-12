Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 dicembre 2019) CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RUDUCENDO LA VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. CODE A TRATTI SEGNALATE SU VIA AURELIA PERINTENSO TRA VIA GREGORIO XI E IL RACCORDO ANULARE VERSO QUEST’ULTIMO. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA ORIOLONO VERSO CORSO FRANCIA. RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA ININTERROTTAMENTE DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE IN ORARIO NOTTURNO DALLE 21 ALLE 6. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO AL MOMENTO NESSUNA SEGNALAZIONE. PER AGGIORNAMENTI SULE TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2019 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 14-12-2019 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Incisa-Firenze - Traffico Rallentato A1 Firenze-Roma Traffico Rallentato tra Incisa - Reggello e Firenze sud per veicolo in ava... -