«Traditori | si sono fatti fregare da Salvini» D’uva M5s all’attacco dei tre senatori

(Di sabato 14 dicembre 2019) «I trepassati alla Lega? Dei. Ma io credo che sida». Francesco D’Uva, questore della Camera del M5s, non risparmia critiche (e una citazione dantesca) al trio di transfughi Urraro-Lucidi-Grassi. L’ex capogruppo della Camera, molto vicino a Di Maio, apre anche all’ingresso in maggioranza dei “responsabili” per puntellare l’esecutivo. «Se altre persone vogliono appoggiare il nostro programma ben vengano – dice – purché non lo si tocchi». Ma resta la situazione politica dentro il Movimento ad animare i ragionamenti di D’Uva. Che cosa pensa stia accadendo nel Movimento? Qual è la sua opinione a proposito della fuga dei tregrillini verso la Lega? «Nel M5s c’è sempre stata un’ampia discussione, è così da prima che entrassimo in Parlamento e sarà sempre così perché ...

