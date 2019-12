TOP & FLOP | Napoli Parma il migliore ed il peggiore in campo

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ilnon riesce più a vincere nonostante il cambio dell’allenatore.1-2. Sconfitta al San Paolo per iltargato Gattuso, ilsornione in contropiede conquista i tre punti con reti nel primo tempo di Kulusevski e nella ripresa al 94° di Gervinho. Il gol del temporaneo pareggio partenopeo di Milik al 64°. Partiamo dall’inizio: con lo stadio dichiarato agibile nonostante i danni subìti per il nubifragio durante la notte scorsa, le due squadre scendono incon mezz’ora di ritardo alle ore 18,30. Hanno bisogno entrambe di vincere per dare una sferzata alla loro stagione. Ilpiù delperchè deve anche rispondere alle esigenze del nuovo tecnico Gattuso subentrato a Carlo Ancelotti in settimana. La squadra azzurra è schierata income in tanti hanno sempre suggerito, a cominciare dai calciatori, con il 433, con il ...

juventusfc : @Cristiano @PauDybala_JR @douglascosta ?? Maurizio Sarri: «#Bentancur diventerà un giocatore top. Sta crescendo anch… - bambinogesu : Giovedì #12dicembre sono venuti a trovarci in Ospedale i piloti del Reparto Sperimentale di Volo dell'Aeronautica M… - AzzurreFIGC : #Nazionale???? Ranking FIFA: l’#Italia chiude il 2019 al 14° posto, gli Stati Uniti si confermano in testa alla class… -