Tiro con l’arco | Coppa del Mondo Indoor | qualificazioni a Roma Pasqualucci quinto

(Di sabato 14 dicembre 2019) Grande spettacolo nella prima giornata dell’Archery Trophy a, terza tappa delladeldicon l’arco. Giornata riservata alle 60 frecce di qualifica, nell’arco olimpico maschile i migliori sono stati il canadese Crispin Duenas (vincitore dell’anno scorso) e lo statunitense Jack Williams che hanno totalizzato 594 punti, uno in più dello statunitense Brady Ellison (593 per il Campione del). Il migliore azzurro è stato Davidche occupa ilposto (591) precedendo Marco Morello (sesto, 589) e Mauro Nespoli (settimo, 588). Tra le donne, invece, tripletta sudcoreana con Kim Surin (592), Kang Chae Young (590) e Sim Yeji (590) mentre Tatiana Andreoli è quarta (589), settime invece Lucilla Boari e Chiara Rebagliati (579 per entrambe). Nel compound è invece arrivato il nuovo record femminile firmato dalla belga Sarah Prieels ...

