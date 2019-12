Tina Cipollari e Vincenzo | storia d’amore al capolinea? Il gossip

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di sabato 14 dicembre 2019)e il fidanzatosono in crisi? C’è chi parla addirittura di rottura Al centro dell’attenzione delnelle ultime ore, storica opinionista a Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo la fine del suo matrimonio con Chicco Nalli, l’esilarante opinionista ha ritrovato l’amore conFerrara, un ristoratore di Firenze. Lad’amore tra loro sembrava procedere a gonfie vele, mesi fa lei aveva parlato addirittura della possibilità di convolare a nozze con il compagno, anche se per il bene dei figli aveva fatto sapere di voler aspettare un po’ di tempo prima di compiere un passo così importante. Nelle ultime settimane si è parlato più volte di una presunta crisi trae il compagno, i diretti interessati non hanno mai rotto il silenzio per confermare o ...

CronacaSocial : Tina Cipollari e il fidanzato Vincenzo si sono lasciati? ?? Ecco come stanno le cose (forse). LEGGI??… - GiooDif : Povere bandierine, convinte nel loro magico mondo che l'#Italexit è facile come l'uscita di Tina Cipollari da Uomini e Donne. - infoitcultura : Tina Cipollari smascherata, quanto guadagna a Uomini e Donne: cifra da capogiro -