The Falcon and the Winter Soldier | Desmond Chiam e Miki Ishikawa nel cast

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di sabato 14 dicembre 2019) Theand theneldella serie Marvel per Disney+ Le serie tv Marvel che verranno rilasciate sul servizio streaming Disney+ iniziano a prendere forma. Oggi parliamo della serie Theand The, che espande il suoaggiungendo i nomi di(Now Apocalypse) e(The Terror 2), che si aggiungono ai due protagonisti della serie, Anthony Mackie e Sebastian Stan. In Theand the, Mackie e Stan vestiranno nuovamente i panni di(Sam Wilson) e del Soldato d’Inverno (Bucky Barnes). Proprio come ogni progetto Marvel, i dettagli sul progetto sono scarsissimi, sappiamo che Kari Skogland si occuperà della regia della serie e che la serie debutterà a Agosto 2020, come parte del Marvel Cinematic Universe. I dettagli sulla storia non sono stati rivelati, come anche i ...

Gingy7891 : RT @AmorexleserieTV: #TheFalconAndTheWinterSoldier: Desmond Chiam e Miki Ishikawa si sono uniti al cast - 3cinematographe : Il personaggio tornerà in #TheFalconAndTheWinterSoldier? - Asgard_Hydra : In The Falcon and The Winter Soldier apparirà anche Zola? -