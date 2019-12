“The Crown” | la serie culto sul Regno di Elisabetta II

Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di sabato 14 dicembre 2019) Siete curiosi di conoscere la storia della ReginaII delUnito? Allora non potete perdervi THE CROWN, senza dubbio una delle migliorimondiali in circolazione. Prodotta da Netflix che ne ha fatto uno dei suoi titoli di punta, e stata acclamata dalla critica e ha vinto diversi premi, fra cui lo Screen Actors Guild Award per la migliore attrice in unadrammatica (Claire Foy nel ruolo della regina) e quello per il miglior attore in unadrammatica (John Lithgow nel ruolo di Winston Churchill). Tre le stagioni disponibili sulla famosa piattaforma di streaming, la terza delle quali è stata rilasciata il 17 novembre: la prima copre gli anni che vanno dal 1947, quandosposò Filippo di Edimburgo, fino al 1956, quando ci fu la crisi di Suez; la seconda narra gli eventi accaduti nei nove anni successivi, fino al 1964; la terza dall’elezione di Harold ...

