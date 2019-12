Tha Supreme risponde alle polemiche di XFactor | ecco come

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di sabato 14 dicembre 2019)si è appena concluso con una finale esplosiva, che ha visto trionfare Sofia Tornambene. Le, però, sono ancora ferme alla scorsa settimana, quando si è svolta la semifinale. Nella penultima puntata fra gli ospiti è apparso il giovanissimo rapper Tha, o meglio, è apparso a modo suo. Il rapper di Fiumicino è infatti comparso per la prima volta in tv attraverso un ologramma ed è stato proprio questo il motivo scatenante delle. Il pubblico era rimasto inviperito riguardo la scelta di Davide Mattei, questo il nome vero del rapper, di non mostrarsi in carne e ossa. Tacciandolo di arroganza, il pubblico dilo ha denigrato, condannando l’audace e azzardata scelta di marketing del rapper, che su Instagram aveva dichiarato: Leggo molti insulti, molti penseranno sia un fotomontaggio, ma ringrazio particolarmente @italia per avermi fatto ...

SkyUno : ?? Semifinale dalle mille sorprese ?? @TizianoFerro, tha Supreme e Ahmed Ahmad ? Ecco cosa è successo ????? #XF13 LA F… - pinguotta : sistemo la mia stanza e mi sento come Tha Supreme che non sa dove mettere il comodino, le cose sul tavolino e quel… - partenopeppe : RT @Dandipeira: Mi piace molto Tha Supreme (Stefano Petrucci) -