Terremoto Mugello | oltre cento persone nei ricoveri della Protezione Civile | “Le scosse

(Di sabato 14 dicembre 2019) L’autodromo deldi Scarperia è avvolto nella nebbia, la temperatura vicina allo zero. I box sono stati trasformati in una sala di accoglienza per lesfollate dopo la scossa didi magnitudo 4.5 avvenuta il 9 dicembre alle 4.30, con epicentro a Scarperia. “Dormiamo qui da quattro notti”, spiega Rita Banchetti, “durante il giorno riusciamo a tornare a casa aspettando i controlli, quando cala la sera subentra la paura delle”. La prima notte l’hanno passata in macchina, sotto la pioggia, poi è venuta al centro di accoglienza con tutta la famiglia. Circa 120dormono ancora neiorganizzati dallatra l’autodromo di Scarperia e la palestrascuola media di Barberino di, dove viene offerta anche l’assistenza psicologica. Giovanna Baldassarri è appena arrivata al centro ...

emergenzavvf : #Terremoto ML 4.5 alle 4.37 di #oggi #9dicembre a #Firenze, tra Barberino di Mugello e Scarperia e S. Piero. Numero… - TgrRaiToscana : Le prime immagini di #Scarperia dove si sono sentite forti scosse di #Terremoto. Molte persone hanno lasciato le lo… - Mov5Stelle : Siamo vicini ai cittadini del #Mugello colpiti dal #terremoto, ci auguriamo che tutti possano rientrare nelle loro… -